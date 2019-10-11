Шесть кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО прибыли в Таллин. С 14 октября в течение двух недель в эстонских водах они буду искать и уничтожать мины времен двух мировых воин, передает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу сил обороны Эстонии.

Отмечается, что в составе морского отряда штабной корабль HDMS Thetis, корабли противоминной обороны FGS Weilheim и LVNS Talivaldis, минные тральщики HNOMS Rauma, HMS Cattistock и HNLMS Urk. В Таллине к ним присоединится еще один охотник за минами, корабль Narcis.

Флагманский корабль HDMS Thetis встал на якорь в порту Ванасадам, остальные корабли пришвартовались в Минной гавани базы ВМС.

Корабли останутся на стоянке до 14 октября. После этого они в течение двух недель будут вести в территориальных водах Эстонии поиск и уничтожение взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировой войны.

Первая постоянная противоминная группа входит в состав частей быстрого реагирования ВМС НАТО.

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