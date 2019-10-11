Первая ракетка Украины и третья ракетка мира Элина Свитолина вышла на Итоговый турнир WTA (WTA Finals), где сыграют восемь лучших теннисисток планеты по итогам года и который пройдет в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Tribuna.com.

Об этом стало известно после поражения голландки Кики Бертенс в 1/4 финала турнира в Линце.

Элина Свитолина - действующая чемпионка WTA Finals и ее прошлогодний триумф - самый большой трофей в карьере Свитолиной, которая сейчас на седьмой строчке в чемпионской гонке. Ее конкурентки, швейцарка Белинда Бенчич и Кики Бертенс, уже не смогут обойти украинку по итогам турнира в Москве.

Даже в случае победы швейцарки над голландкой в ​​финале турнира в Москве, Бенчич обойдет Свитолину, а Кики догонит по очкам, но уступит по дополнительным показателям. Свитолина также заявлена ​​на турнир в Москве.

Финал тура WTA - женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в конце сезона регулярного тура. Это финальное соревнование для лидеров рейтинга. C 2019 года турнир проходит в Шэньчжэне (КНР) на крытых хардовых кортах с призовым фондом в 14 миллионов долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 8 участниц в одиночном разряде и 8 пар.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина обыграла китаянку и вышла в третий круг турнира WTA в Пекине.

Также мы рассказывали, что Ястремская и Остапенко проиграли парный финал турнира Premier Mandatory в Пекине.