13 октября состоялся восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на 1+1, после которого из 14 пар бороться за звание лучших остались 8 пар. В этой передаче выбыл Михаил Кукуюк.

Поскольку в прошлом эфире никто из участников не выбыл, в этой передаче парам предстояло побороться за жизнь в проекте. Вместе с тремя постоянными судьями сегодня выступления участников оценивал легендарный бальный танцор и хореограф Григорий Чапкис, которому в следующем году исполняется 90 лет. Выдающийся балетмейстер Украины Чапкис во время шоу много времени уделял истории бального танца и его канонам.

На балконе участников ждал известный украинский продюсер и главный хитмейкер современности Потап со своим 11-летним сыном Андреем в роли ведущего. Перед оглашением результатов голосования на паркет вышла прима-балерина Екатерина Кухар, она танцевала в пуантах под трек Потапа China.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали зажигательную ча-ча-ча. На паркет участники вышли в образах байкеров под песню Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody.

Чапкис - 9, Гомес - 10, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 37 баллов от судей.

2. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук и победительница прошлого сезона "Танцев со звездами" Илона Гвоздева в этом эфире станцевали венский вальс под романтичную композицию из фильма "Величайший шоумен" - Never Enough.

Чапкис - 8, Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 35 баллов.

3. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина и Евгений Кот танцевали веселый и быстрый джайв под легендарный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо". Конкурсантка в очередной раз сказала о том, что пришла на проект побеждать, а не плести интриги со своим партнером.

Чапкис - 9, Гомес - 9, Кухар - 8, Яма - 9. Всего 35 баллов.

4. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в восьмом эфире танцевали танго под песню A. Piazzolla-Libertango. Участники вдохновились танцем, который прежде Алена танцевала с Владимир Зеленским, и получили следующие оценки от судей:

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 8. Всего 34 баллов.

5. Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина

Актер театра и кино Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина станцевали румбу под песню Sting Shape Of My Heart.

Чапкис - 7, Гомес - 7, Кухар - 5, Яма - 6. Всего 25 баллов.

6. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили самбу под песню Jason Derulo - Swalla, которой Чапкис аплодировал стоя.

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 10, Яма - 10. Всего 40 баллов.

7. Людмила Барбир и Дмитрий Жук

Телеведущая Людмила Барбир и хореограф Дмитрий Жук танцевали квик-степ под песню The Baseballs - Umbrella.

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 35 баллов от судей.

8. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко станцевала с хореографом Дмитрием Дикусаром фокстрот.

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 8, Яма - 8. Всего 33 балла от судей.

9. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец и Макс Леонов танцевали пасодобль под песню Spanish Gypsy Dance.

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 38 баллов от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались пары: Шоптенко-Яровенко и Кукуюк-Дружинина. Им предстояло побороться за жизнь в проекте, станцевав ча-ча-ча. В итоге шоу покинул Михаил Кукуюк, который отказался сражаться до конца и отдал победу соперникам. На прощание он поблагодарил свою жену и хореографа за поддержку.