Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ему пришлось воспользоваться специальными уколами для поддержки голосовых связок во время 14-часового общения с прессой. Он сделал это, чтобы не потерять способность говорить. Об этом президент рассказал журналисту Українських новин.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты, - Ред.), которые делают мне некоторые процедуры. Если потеряю голос - вернем", - сказал президент.

После 8 часов марафона президент прибегнул к лекарству для связок. Он жестом показал, что ему нужна помощь и специалисты сделали ему восстанавливающий укол.

Видео: YouTube/Інформаційне агентство Українські Новини

Ранее "Страна" рассказывала, что пишут мировые СМИ о пресс-марафоне Зеленского.

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