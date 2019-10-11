Сегодня стало известно, что Генпрокуратура Украины вызвала бывшего министра юстиции Елену Лукаш, чтобы вручить ей уточненное подозрению, по делу которое было заведено против нее еще в 2015 году.

"Страна" узнала, что об этом думает сама экс-министр и пользователи соцсетей.

На своей странице в социальной сети Facebook Елена Лукаш уточнила, что явиться в Генпрокуратуру за уточненным подозрением ей нужно 17 октября.

"Да-да. Пришло время ответить за "похищенные средства на исследования по евроинтеграции". По всей строгости закона и со всеми неизвестными мне "соучастниками". Как я такое люблю! Какой сильный ход, мсье Рябошапка!" - написала Лукаш.

Она напомнила, что изначально подозрение ей составили 28 мая 2015 года. Но о нем уведомили не саму Лукаш или ее защиту. ГПУ направило его Верховному представителю ЕС Могерини с отметкой "конфиденциально".

"Так появилась моя "конфиденциальная пидозра". Для того, чтоб ЕС не снимал с меня придуманные для унижения и расправы санкции. Потом была "блестящая операция" по моему задержанию, немного тюрьмы, залог и масса выигранных у ГПУ и ее функционеров судов... Шли годы. Имущества в ЕС никто не нашел. Санкции были сняты. Дело пылилось на полках, переезжая то в САП, то в НАБУ, то в опять в ГПУ….. Но закрывать его боялись все причастные", - написала Елена Лукаш.

По ее словам, экс-генпрокурору Юрию Луценко пришлось публично заявить, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления ей обвинения.

"Короче. Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке. Ну и славно. Весна таки пришла. До встречи, новая команда", - добавила Лукаш.

Также она отметила, что являться в Генпрокуратуру и говорить она намерена даже чаще, чем в ГПУ хотели бы, а связаться с ней можно любым способом - даже через комментарии в Facebook.

Скриншот: Facebook/Елена Лукаш

На эту новость отреагировал также юрист Андрей Портнов, который связи с этим предрек скоротечность карьеры генпрокурора Рябошапки на своем посту.

"Обращаюсь к Генеральному прокурору. Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам.

Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима.

И Вам не нужно прятаться за подчинёнными, это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Максим Бужанский также прокомментировал новость, напомнив, что пока Генпрокуратура охотится на Лукаш националист Стерненко, который убил человека, так и не получил подозрения и встречается с самим Рябошапкой.

"Ну что, друзья, Елена Лукаш, чью вину и описать то никто не может, получает уточненное подозрение. А убивший человека Стерненко, никак не получает. Средняя температура по генпрокуратуре, 50 на 50", - написал он у себя в Телеграме.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy/1515

Блогер Денис Гороховский отметил на своей странице в Facebook, что дело против возобновленное дело против Лукаш даже экс-генпрокурор Луценко признавал бездоказательным.

"Президент пообещал громкие уголовные дела про преступлением власти за последние 5 лет. ГПУ бросились исполнять, но почему-то возобновили дело по Elena Lukash. Дело, которое даже Луценко признал пустым и не имеющим реальных доказательств. Ну что ж...", - написал Гороховский.

Скриншот: Facebook/Денис Гороховский

Журналист Вячеслав Чечило на фоне сообщений о деле Лукаш сказал, что в случае победы Порошенко в стране было бы все примерно тоже самое.

"Прокуратура нашла в мусорном ведре дело Лукаш и решила его немножко порасследовать.

Пора признавать - нужно было голосовать за Порошенко. Пусть бы сам и доводил до абсурда то, что начал. При нем все было бы то же самое, но большинство политических дел развалилось еще на первом сроке, Аваков точно вылетел бы из кресла министра, а грантоеды так и стучали бы пустыми мисками в разных "офисах реформ", вместо того, чтобы обживать министерские кресла. А костюм можно и погладить", - написал он в Facebook.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Чечило

Депутат от Оппоплатформы Олег Волошин отметил, что Елена Лукаш искренне пыталась помочь новой власти, а вместо благодарности получила дело против себя.

"Ещё недавно на одном из эфиров мы серьезно спорили с Елена Лукаш по поводу новой власти. Она считала, что не стоит торопиться с критикой и дать им шанс. Причём сама она не словом, а делом искренне старалась помочь этой власти выполнить одно из двух главных обещаний избирателям: примерно наказать мародеров и убийц из режима Порошенко. Закончилось все это делом против неё. Новая власть демонстрирует удивительную способность колоссально быстро наживать себе врагов из числа тех, кто собственно и помог ей стать властью. С каналами 112 и NewsOne включительно. Когда привечают Стерненко и Карася, Елене или мне с ними в одной компании делать точно нечего. Плохое развитие событий. Но это точно не наш выбор.

P. S. На этом фоне считаю сегодняшнее решение суда о незаконности исключения Андрея Богдана из избирательного списка БПП глубоко символичным", - пишет депутат в Facebook.

Скриншот: Facebook/Олег Волошин

Журналист "Страны" Олеся Медведева на своей странице в Facebook предположила, что в ГПУ решили пригласить Лукаш, чтобы она поучила их юриспруденции.

"Елена Лукаш вызывают в Генпрокуратуру, чтобы вручить ей уточненное подозрение, по делу которое было заведено против нее еще в 2014 году. С одной стороны, это очередная ошибка и тут Рябошапке можно второй раз вручать премию Дарвина (первая была после передачи дела Стерненко в СБУ). С другой стороны, может они хотели пригласить Елену, чтобы она поучила их юриспруденции, но не знали как подкатить, решили нестандартно. Команда ведь у Зе нестандартные подходы любит.

Елена прекрасно знает, кто ее поддерживает и что она не одна. Жаль лишь нервов и времени", - написала Медведева.

Скриншот: Facebook/Олеся Медведева

Напомним, ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева в марте 2018 года.

Также мы писали, что еще в ноябре 2017 года Луценко заявил, что в деле Елены Лукаш нет доказательств.