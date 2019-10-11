Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили экс-нардепу Верховной Рады VIII созыва о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы.

Правоохранители сообщают, что он не указал наличие у него финансовых обязательств. Об этом сообщила САП Facebook в пятницу, 11 октября.

Бывшему народному депутату было объявлено подозрение по ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Установлено, что бывший народный депутат Украины не задекларировал факт наличия у него финансовых обязательств. Так, в 2015-2016 годах экс-депутат не внес в декларацию более 10 млн гривень, а в 2017 году - более 9 млн гривен. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляют с 2017 года", - говорится в сообщении. Однако, в САП не назвали фамилию подозреваемого.

Скриншот: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

"Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах, заявляет, что в посте речь идет о бывшем владельце банка "Финансы и Кредит", экс-нардепе Константине Жеваго (не входил в состав ни одной парламентской фракции). Жеваго был народным депутатом с 1998 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Константина Жеваго объявили в розыск.

Также мы рассказывали, что у бывшего нардепа рассказали, почему он не явился на допрос.