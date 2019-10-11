Прокуратура Киевской области в суде доказала вину мужчины, который 6 мая 2019 в селе Песчаная Белоцерковского района, насмерть сбил двух девушек из-за того что двигался с превышением разрешенной скорости. Теперь его посадят на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Действия водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, квалифицированы по ч.3 ст.286, ч.1 ст.135 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель двух потерпевших; заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния, если тот, кто оставил без помощи, сам поставил пострадавших в опасное для жизни состояние).

Судом назначено наказание водителю в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу.

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом автомобиль сбил 9-летнюю девочку на пешеходном переходе.

Также мы рассказывали, что в страшном ДТП в селе под Киевом погибли две сестры, переходившие дорогу.