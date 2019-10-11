Елизавета II не станет оплачивать свадьбу своей внучки Беатрис, которая выходит за итальянца
Королева Великобритании Елизавета II не будет оплачивать свадьбу своей внучки принцессы Беатрис, которая в 2020 выходит замуж за итальянского бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци. Об этом сообщает Express.
За последние два года Кенсингтонский дворец уже оплачивал свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.
На свадьбу принцессы Йоркской было потрачено 2 миллиона фунтов стерлингов, а герцоги Сассекские потратили 32 миллиона фунтов стерлингов. Даже эти траты были приняты британцами без особой радости.
31-летняя Беатрис выходит замуж за разведенного итальянца, чье вероисповедание не сообщается. Возможно, поэтому вокруг союза изначально разгорелся скандал.
Около 14 тысяч налогоплательщиков, из чьих средств финансируются Кенсингтонский и Букингемский дворцы, подписали петицию против такой растраты государственных средств. Поэтому представитель королевской семьи сообщил, что свадьба принцессы Беатрис и итальянского миллионера Эдоардо Мапелли Моцци будет финансироваться из их бюджета.
Беатрис Йоркская с женихом. Фото: Facebook/ TheBritishMonarchy
Известно, что многие века в Великобритании действовало правило, что к моменту вступления на престол наследник должен быть протестантом и состоять в евхаристическом общении с англиканской церковью.
Лицо, находящееся в порядке наследования британского престола, в случае принятия католицизма или вступления в брак с лицом католического вероисповедания исключается из порядка наследования (причём это правило не применяется к другим религиям).
На саммите стран Содружества в Австралии 28 октября 2011 года был аннулирован принцип, согласно которому будущий британский монарх не мог сочетаться браком с католиками, но традиции видно сильнее.
Напомним, "Страна" писала о том, как внучка Елизаветы II принцесса Евгения в 2018 году шикарно выходила замуж за бизнесмена Бруксбенка.
Также мы писали, что что 30-летняя принцесса Беатрис собирается замуж за 24-летнего миллионера Эдоардо Мапелли Моцци.