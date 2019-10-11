Под Киевом осудили мужчину, который 7 января забрался к пенсионерке, избил ее и украл деньги и телефон. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Мужчина проник к потерпевшей, придушил ее, несколько раз ударил по лицу и потом - головой об пол. После этого преступник украл у 91-летней старушки 700 гривен и мобильный телефон и скрылся с места преступления.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенного с применением насилия опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению, соединенного с проникновением в жилище).

На основании собранных данных мужчина осужден на 11 лет лишения свободы.

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