Глава Минсоцполитики Украины Юлия Соколовская представила концепцию реформирования прожиточного минимума в Украине, передает Юрлига.

Как сообщается инициатива предусматривает отвязку свыше 150 видов соцвыплат и финансовых показателей от прожиточного минимума. При этом пенсии и пособия малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к ПМ. Размер всех остальных выплат в министерстве предлагают устанавливать в абсолютных цифрах и пересматривать их каждый год при принятии госбюджета.

По словам г-жи Соколовской, такая реформа (отвязка от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера соцпособий. Для некоторых категорий населения (например, семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах) размеры выплат будут увеличиваться.

Данная инициатива была представлена для обсуждения на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября. Стороны договорились о проведении общественных и комитетских слушаний на эту тему для оформления ее в соответствующий законопроект.

Как сообщалось, в проекте Госбюджета на следующий год был установлен прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года - 2102 гривни, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен.

Ранее сообщалось, что в Кабмине предлагают отменить привязку к прожиточному минимуму почти всех выплат.