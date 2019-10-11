Украинская певица Ани Лорак опубликовала в Instagram фото со своим новым любовником
Украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram снимок со своим бойфрендом 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
Ани Лорак опубликовала фотографию, на которой пара позирует, стоя спиной к камере. Певица и продюсер, держась за руки, идут по коридору. На них толстовки, а в руках у них сумки.
Фото: Instagram/ anilorak
Напомним, украинская певица Ани Лорак, которая после недавнего развода завела отношения с 26-летним продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, впервые публично прокомментировала свой роман в августе.
Также мы писали, что в начале октября Лорак приехала в Киев, сфотографировалась с подругой на Подоле и получила подарок от фанатов.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!