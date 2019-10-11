Американское посольство в Украине обратило внимание своих граждан на проведение в Киеве 14 октября, в День защитника Украины, марша националистов, призвав проявлять осторожность и сдержанность.

Как сообщается на странице посольства в Facebook, 14 октября на территории от парка Шевченко до Майдана Независимости запланирована акция, в которой ожидается участие более 5000 человек. Ввиду этого события ожидается интенсивное присутствие полиции и значительные пробки.

Также в посольстве рекомендуют гражданам США избегать толпы и демонстраций, соблюдать осторожность в случае, если неожиданно оказались вблизи больших собраний или акций протеста, вести

Скриншот: Facebook/U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, ветераны АТО в понедельник, 14 октября, проведут в Киеве марш "Нет капитуляции". Мероприятие начнется в 16.00 в парке Тараса Шевченко. Колонна пройдет к Майдану Независимости, где состоится вече, а затем участники акции переместятся в правительственный квартал и проведут перформанс.

Ранее сообщалось, что также мы писали, что в Киеве пройдет марш в поддержку нацгвардейца Маркива, которого в Италии приговорили к 24-летнему сроку.