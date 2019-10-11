Правоохранители поймали 54-летнюю жительницу Белой Церкви, которая с марта 2019 года обманывала граждан, предлагая им липовые путевки в к Италию, Грузию и Францию. Женщина была ранее судима за аналогичное преступление. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Она обманула 23 семьи, которые дали ей в сумме больше 300 тысяч гривен якобы для бронирования туров.

Действия женщины квалифицированы по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, в Белоцерковский ОП ГУНП в Киевской области продолжают поступать аналогичные заявления от пострадавших.

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