Меган Маркл и принц Гарри собираются создать сайт, на котором будут комментировать информацию о королевской семье, распространяемую в медиа. Об этом со ссылкой на Vanity Fair сообщает канал "Украина".

Сообщается, что герцоги Сассекские решили защитить свою семью от горы информации, которая есть в сети. И они уже нашли человека, который будет создавать специальный сайт. Им стал 26-летний Дэвид Уоткинс, который еще летом этого года запустил официальный блог герцогов.

"Герцог и герцогиня хотят занять положение над прессой, и Instagram помогает им в этом. Они охватывают огромную аудиторию, делая таблоиды аутсайдерами. Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который они нанесли его матери и жене", - сообщает источник издания.

Напомним, Меган Маркл осудили за визит на свадьбу в прозрачном черном платье.

Также мы писали, что принц Гаррри и Меган Маркл отписались от всех в Instagram.