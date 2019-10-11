В пятницу, 11 октября, торги на межбанковском валютном рынке завершились подорожанием доллара на 16 копеек. Несмотря на укрепление гривни утром, в конце дня котировки поднялись до 24,61-24,64 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

Как сообщается, банкиры не склонны называть такой откат курса новым трендом и констатируют, что сегодняшняя волатильность во многом была обеспечена крайне скудным объемом торгов – порядка $80 млн. Что дало возможность раскачать рынок спекулятивно настроенным игрокам.

"Ключевым фактором влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стала повышенная активность и тревожность участников рынка накануне трех выходных дней в Украине и США на фоне увеличения гривневой ликвидности в системе и настороженной позиции наличного рынка, который традиционно верит в лучшее, но готов ко всему", - рассказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Такие метаморфозы, однако, мало повлияли на наличный рынок. В кассах большинства финучреждений доллар, как и утром, можно было приобрести по 24,80 грн/$. Хотя некоторые банки и подняли курс до 25,20 грн/$. Выкупали валюту у населения в рамках 24,30-24,71 грн/$.

Зато менялы на черном рынке задирать котировки не стеснялись. За день они подняли курс продажи на 12 копеек до 24,80 грн/$. А скупали американскую валюту в среднем по 24,70-24,74 грн/$.

Финансовый аналитик Василий Невмержицкий убежден, что во вторник гривна может восстановить потерянные в пятницу позиции.

В начале недели состоится очередной аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. И хотя на нем не будет особенно популярных среди нерезидентов бумаг, они вполне могут пойти в двухлетние облигации. Ведь многие трактовали вчерашнее заявление Зеленского о снижении кредитных ставок на 2% до конца года, как руководство к действию для НБУ – 24 октября регулятор будет принимать решение по учетной ставке и скорее всего снизит ее. А значит, упадет и доходность ОВГЗ", - пояснил эксперт.

Кроме того, из-за дополнительного выходного экспортеры выплеснут на рынок дополнительный объем валютной выручки. Что также будет стимулировать снижение курса.

А вот Олег Куринной полагает, что торги на межбанке во вторник пройдут в диапазоне 24,60-24,70 грн/$.

Ранее сообщалось, что доллар немного подорожал перед долгими выходными. Каким был курс на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали, что банкиры настойчиво снижают доллар перед длинными выходными, двигая его курс к 24 гривням.