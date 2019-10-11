Киевская прокуратура объявила подозрение жителю Киева, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел 9 октября 2019 в парковой зоне на ул. Милютенко в Деснянском районе Киева.

30-летний ранее судимый мужчина, пользуясь отсутствием других взрослых лиц вблизи, обнажил перед 14-летней девочкой половой орган, тем самым удовлетворив свои половые потребности и половую страсть.

В тот же день злоумышленник был задержан правоохранителями. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч.1 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

В Деснянский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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