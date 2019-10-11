Семья Анастасии Заворотнюк, у которой была диагностирована последняя стадия рака мозга, 11 октября в очередной раз выступила с заявлением с требованием к журналистам оставить их в покое и не распространять фейковую информацию.

Об этом свидетельствуют сообщения в Instagram артистки.

"От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Instagram - аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали... Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь", - сказано в первом сообщении.

Скриншот: Instagram/ a_zavorotnyuk

После этого в аккаунте опубликовали слова режиссера и актера Алексея Кирющенко, который стоял у истоков создания сериала "Моя прекрасная няня", который в жесткой форме отреагировал на вопрос о здоровье Анастасии Заворотнюк.

"Вы мракобесы! Вам же сказали, не лезьте в семью! Вам такой же судьбы пожелать? У меня рука легкая!.. Задумайтесь. Поставьте себя на место Насти и задумайтесь над сменой работы. Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!" - сказала Кирющенко.

Скриншот: Instagram/ a_zavorotnyuk

Также родные актрисы опровергли информацию о том, что она находится в состоянии сопора (оцепенения), которую распространили журналисты.

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", - сказано в сообщении.

Скриншот: Instagram/ a_zavorotnyuk

Напомним, 8 октября семья Заворотнюк выступила с обращением. Члены семьи актрисы попросили прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.

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