В Киеве 40-летний мужчина организовал в помещении гаража лабораторию по изготовлению психотропного вещества - амфетамина и наладил канал ее сбыта. Также он хранил боеприпасы и оружие. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Киева.

Во время обыска в помещении гаража правоохранители обнаружили и изъяли специальное оборудование, химические вещества и прекурсоры, которые использовались для изготовления амфетамина, а также готовую расфасованную продукцию.

Кроме того, в ходе обыска у злоумышленника изъяли 20 боевых патронов калибра 7,62х54R, 4 оборонительных осколочных ручных гранаты Ф-1, одну осколочную ручную гранату РГД-5 и две тротиловые шашки.

Приговором Дарницкого райсуда. Киева от 15.06.2018 года мужчине за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 УК Украины, назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Он попытался обжаловать приговор в апелляционном суде, но наказание оставили прежним.

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