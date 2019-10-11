Юрист Андрей Портнов обвинил генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку в том, что под его руководством прокуратура "развалилась", а дела предыдущего режима были прекращены.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook вечером в пятницу.

"Обращаюсь к Генеральному прокурору. Ув. г-н прокурор, я отвожу Вам очень короткую карьеру по двум причинам. Во-первых, Вы не соответствуете занимаемой должности, а во-вторых, Вы стали оглядывающимся по сторонам порохоботом, за месяц развалили прокуратуру и полностью слили дела предыдущего политического режима", - написал Портнов.

Также юрист обвинил главу ГПУ в том, что он санкционировали новое подозрение Елене Лукаш, чтобы понравится порохоботам.

"И Вам не нужно прятаться за подчинёнными, это именно Вы, для того чтобы понравиться другим порохоботам, санкционировали новое подозрение Елене Лукаш по полностью сфальсифицированному во времена Порошенко делу. Мы Вам по этому поводу достойно ответим", - написал Портнов.

Скриншот: Facebook/Андрей Портнов

Напомним, 30 августа глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором.

Также мы писали, что Портнов напомнил, что суд уже признал незаконной передачу дела Стерненко из Генпрокуратуры в СБУ.