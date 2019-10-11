Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 октября снизился до 24,66 грн/$1 с 24,51 грн/$1 в четверг. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,64-24,68 грн/$1, тогда как Нацбанк на 15 октября установил официальный курс 24,538038 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 11 октября укрепился до 24,4936 грн/$1 с 24,5286 грн/$1.

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