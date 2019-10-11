Поиски шести украинских моряков, членов экипажа судна Bourbon Rhode, пока безрезультатны. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook в пятницу.

Фото: Facebook/Людмила Денісова

Согласно уточненной информации, 26 сентября 2019 во время роковой аварии в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode на борту находилось десять граждан Украины. Двое из них погибли, двое - спаслось. Согласно имеющейся информации, в настоящее время осуществляется поиск шести украинцев. Кроме того, известно, что поисково-спасательную операцию координирует Морской центр спасения и координации Форт-де-Франс.

"Однако, уже в течение двух недель судьба шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева – неизвестна", - отметила Денисова.

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Отмечается, что в рамках сотрудничества в деле защиты прав человека омбудсмен обратилась к Послу Франции по правам человека Франсуа Крокетта с просьбой помочь эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Как сообщалось, вчера во время пресс-марафона президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении поисков украинских моряков во Франции.

Кроме того, Зеленский попросил президента Франции Макрона продолжить поиски шестерых украинцев, которые были на борту судна Bourbon Rhode. Это судно 26 сентября затонуло в Атлантическом океане.

Ранее МИД Украины сообщило, что в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно Bourbon Rhode, среди членов экипажа которого были граждане Украины.

Вскоре стало известно, что судно направлялось в Джорджтаун с Канарских островов и попало в циклон.