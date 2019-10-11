Спустя десять дней после открытия первого в Украине зала ожидания для военнослужащих на железнодорожном вокзале в Киеве аналогичные помещения появились на вокзалах во Львове и Одессе. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В залах ожидания для военнослужащих оборудованы комната для приема пищи, санузлы, душ и места для отдыха с телевизорами и доступом к интернету. Также в помещениях есть холодильники, розетки, зарядки для мобильных устройств, стиральные машины, гладильные доски и утюги, кофеварки и чайники. Переоборудование залов выполнено собственными силами "Укрзализныци".

По данным компании, всего за 10 дней открытым залом ожидания для военнослужащих на Центральном вокзале в Киеве уже воспользовалось более 500 защитников Украины.

Все залы предназначены для кратковременного пребывания военнослужащих (участников ООС) при наличии удостоверения личности и проездного документа на поезд (кроме пригородного сообщения).

Скоро аналогичные помещения появятся на железнодорожных вокзалах Харькова и Днепра.

Напомним, в Киеве зал ожидания для военнослужащих переделали из депутатской комнаты.

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