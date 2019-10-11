11 октября в Одессу приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он должен встретиться с журналистами и военными в Одесской филармонии, под входом в которую националисты провели сразу несколько акций протеста. Об этом сообщает "Пушкинская".

Протестующие призывают Зеленского разобраться с некими строительными аферами, защитить одесские склоны, и не сдавать Украину России. Самые многочисленные протестующие, по сообщению сайта - члены движения сопротивления капитуляции, которая, по их мнению, является обязательным следствием имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.



"Если мы говорим о "штабе сопротивления капитуляции", в который входят многие общественные организации, то мы пришли по поводу формулы Штайнмайера. Мы проводим такие акции по всей Украине", - рассказал лидер одесской ячейки "Нацкорпуса" Сергей Варламов.

Фото: Пушкинская

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский признался, что у него уже аллергия на слово "капитуляция".

Также мы рассказывали, как Зеленский встретился со "штабом сопротивления капитуляции".