Во время вчерашнего пресс-марафона Владимир Зеленский отвечал на вопросы о том, будут ли в Украине приняты законы о легализации марихуаны и суррогатном материнстве.

А на днях один их депутатов "Слуги народа", известный художник и арт-куратор Гео Лерос сообщил, что в течение ближайшего года партия может подать на рассмотрение в Верховную Раду закон об эвтаназии - то есть добровольном лишении жизни.

О чем может говориться в законе об эвтаназии, и как на это отреагировали в соцсетях, разбиралась "Страна".

Что сообщили в "Слуге народа"

О потенциальном законопроекте Ге Лерос сообщил, комментируя новость о том, что в Киеве покончила с собой онкобольная, выбросившись из окна. Пожилая женщина испытывала сильные боли в связи с болезнью. И это не первый случай в столице.

"Друзья, я знаю некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие пол года/год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь, должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания" - написал депутат.

Подробностей Гео Лерос не сообщил. Однако, отвечая на комментарий о том, как будет решаться вопрос с детской эвтаназией, нардеп написал, что перед тем, как закон отправится в парламент, планируются широкие обсуждения и будет проанализирован опыт стран, где это разрешено.

Как отреагировали украинцы

В Украине тема эвтаназии не особо популярна.

За последние 4 года на сайте президента было зарегистрировано 11 петиций о необходимости закона об эвтаназии, но все они получили мизерное количество голосов: от 26 до 305 при необходимых для рассмотрения 25 тысячах.

Последняя такая петиция была зарегистрирована 26 сентября 2019 года. За две недели она набрала 143 голоса.

Пост Гео Лероса процитировал центр УПЦ, поинтересовавшись на своей странице в Facebook у подписчиков, что они думают об эвтаназии.

Большинство написали, что это недопустимо, поскольку человек не имеет права забирать жизнь, данную Богом. Однако звучали редкие голоса, что человек имеет право на достойную смерть, если надежды нет.

На странице Гео Лероса было больше сторонников такой инициативы. Например, его поддержал депутат Киеврады Илья Сагайдак.

А также галлерист и арт-куратор Евгений Карась (не путать с националистом из С14).

Некоторые пользователи отметили, что это может работать в развитых странах с высоким уровнем медицины, паллиативной и хосписной помощи, то есть вариант не для Украины.

Как работает эвтаназия в других странах

Эвтаназия - лишение человека жизни, которое применяется по просьбе неизлечимо больных, испытывающих невыносимые страдания. Есть два вида эвтаназии: пассивная (прекращение поддерживающей терапии) и активная (введение препарата для быстрой и безболезненной смерти).

Эвтаназия разрешена в Канаде, Нидерландах, Японии, Колумбии, Бельгии, Люксембурге. А также в некоторых штатах США и Австралии. Пассивная эвтаназия разрешена в Великобритании, Ирландии, Испании, Франции, Италии, Португалии, Швеции, Швейцарии, Германии, Израиле, Индии, Аргентине.

Часто осуществление эвтаназии даже в тех странах, где она разрешена, сопровождается ожесточенными спорами.

Так в Италии, где традиционна сильна позиция католической церкви, Конституционный суд в 2019 году разрешил эвтаназию в исключительных случаях после добровольной смерти диджея Fabo в 2017 году. После аварии он ослеп, потерял возможность двигаться, самостоятельно дышать и есть. Через три года, в сопровождении местного активиста за эвтаназию, он прибыл в швейцарскую клинику, где ему помогли уйти из жизни.

После этого папа Франциск, обращаясь к медработникам, попросил проявлять уважение к человеческой жизни и не поддаваться искушению удовлетворить желание тяжелобольного человека уйти.

В Латвии в начале октября появилась серия статей, где медики рассказывали, что хоть эвтаназия в стране не легализована, но применяется в отношении больных в неизлечимой стадии и это не секрет. Вопрос эвтаназии этой осенью должен рассмотреть латвийский сейм.

В Нидерландах, где эвтаназия легальна с 2002 года, недавно судили врача, которая помогла уйти из жизни 74-летней женщине, страдающей деменцией. Она подписала документы, необходимые для эвтаназии, однако затем подавала разные сигналы относительно того, хочет она уйти из жизни или нет.

Двое врачей, проконсультировавшись, установили, что пациентка испытывает невыносимые боли, которые нельзя смягчить медикаментами. Однако перед процедурой они не сообщили о ней самой пациентке, посоветовавшись при этом с родственниками. Прокуратура требовала признать врача виновной в убийстве, не назначая никакого наказания при этом, но суд оправдал медика.

Во Франции этим летом по всей стране разгорелась серьезная дискуссия, когда супруга попавшего в ДТП и парализованного мужчины захотела, чтобы врачи отключили его от жизнеобеспечения. Мужчина находился в вегетативном состоянии 10 лет. Его родители были против по этическим и религиозным соображениям. Стороны начали судиться, у каждой из них нашлось много сочувствующих. На смерть в результате эвтаназии отреагировал Папа Римский, написав в своем Twitter: "Давайте не будем строить цивилизацию, которая уничтожает людей".

Для Украины - социальная проблема

Однако есть не только религиозный аспект этой проблемы.

"Эвтаназия может быть хорошим выбором для бедных людей, которые в силу бедности не имеют доступа к медицинской помощи", - такое "решение" вопроса о бедных пациентах предложила литовский министр здравоохранения Риманте Шалашявячюте в 2014 году.

В Украине этот социальный аспект еще более актуален, чем в более зажиточной Прибалтике.

По крайней мере пока ничего не слышно об инициативах о расширении медпомощи больным, облегчении доступа к хосписам и паллиативной помощи. А главное - финансирования дорогостоящих операций, которые могут вообще убрать причину многих болезней. Наоборот - правительство намерено продолжать медреформу Супрун по которой дорогостоящие операции становятся для людей платными.

И в такой ситуации эвтаназия, если закон о ней все-таки примут, будет применяться не только к тем, кто неизлечим - но в украинском случае и к тем, кто не может себе позволить нормальную медпомощь.