Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос собирается подать законопроект об эвтаназии в ближайшие пол года-год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие пол года-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания", - написал Гео Лерос.

Скриншот: Facebook/Geo Leros

По словам нардепа, все только в планах и проект будет разработан после детального анализа опыта тех стран, где это разрешено.

Эвтаназия – это умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания. Существует три типа эвтаназии:

добровольная – предоставляется по согласию пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде; недобровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах; непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством.

Ранее сообщалось, что 104-летний ученый ушел из жизни в результате эвтаназии и завещал свое тело науке.

Также мы писали, что в Бельгии судят подозреваемого по обвинению в убийстве 10 человек эвтаназией.