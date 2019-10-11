"Слуга народа" готовит законопроект о легализации эвтаназии
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос собирается подать законопроект об эвтаназии в ближайшие пол года-год. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Друзья, я знаю, некоторые из вас будут осуждать меня. Я хочу в ближайшие пол года-год внести законопроект о разрешении эвтаназии. Право неизлечимо больных прервать свою жизнь должно быть их правом и возможностью, если они не готовы выносить свои страдания", - написал Гео Лерос.
Скриншот: Facebook/Geo Leros
По словам нардепа, все только в планах и проект будет разработан после детального анализа опыта тех стран, где это разрешено.
Эвтаназия – это умышленное прекращение жизни, чтобы облегчить человеку боль и страдания. Существует три типа эвтаназии:
- добровольная – предоставляется по согласию пациента, разрешена в Бельгии, Колумбии, Нидерландах и Канаде;
- недобровольная – когда согласие пациента недоступно, и этот вид эвтаназии запрещен во всех странах;
- непроизвольная – без ведома или без согласия пациента. Это явление также является незаконным и считается убийством.
Ранее сообщалось, что 104-летний ученый ушел из жизни в результате эвтаназии и завещал свое тело науке.
Также мы писали, что в Бельгии судят подозреваемого по обвинению в убийстве 10 человек эвтаназией.