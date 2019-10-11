Экс-министра юстиции Украины Елену Лукаш вызывают в Генпрокуратуру, чтобы вручить ей уточненное подозрению, по делу которое было заведено против нее еще в 2015 году. Об этом она написала в Facebook.

Елена Лукаш уточнила, что явиться в Генпрокуратуру за уточненным подозрением ей нужно 17 октября.

"Да-да. Пришло время ответить за "похищенные средства на исследования по евроинтеграции". По всей строгости закона и со всеми неизвестными мне "соучастниками". Как я такое люблю! Какой сильный ход, мсье Рябошапка!" - написала Лукаш.

Она напомнила, что изначально подозрение ей составили 28 мая 2015 года. Но о нем уведомили не саму Лукаш или ее защиту. ГПУ направило его Верховному представителю ЕС Могерини с отметкой "конфиденциально".

"Так появилась моя "конфиденциальная пидозра". Для того, чтоб ЕС не снимал с меня придуманные для унижения и расправы санкции. Потом была "блестящая операция" по моему задержанию, немного тюрьмы, залог и масса выигранных у ГПУ и ее функционеров судов... Шли годы. Имущества в ЕС никто не нашел. Санкции были сняты. Дело пылилось на полках, переезжая то в САП, то в НАБУ, то в опять в ГПУ….. Но закрывать его боялись все причастные", - написала Елена Лукаш.

По ее словам, экс-генпрокурору Юрию Луценко пришлось публично заявить, что у Генеральной прокуратуры недостаточно доказательств для предъявления ей обвинения.

"Короче. Искали и ловили меня с 2014 года при Махницком, Яреме, Шокине, Севруке, Луценко, но нашли при Рябошапке. Ну и славно. Весна таки пришла. До встречи, новая команда", - добавила Лукаш.

Также она отметила, что являться в Генпрокуратуру и говорить она намерена даже чаще, чем в ГПУ хотели бы, а связаться с ней можно любым способом - даже через комментарии в Facebook.

Скриншот, фото: Facebook/ Елена Лукаш

Напомним, ЕС официально снял санкции с Елены Лукаш и Сергея Клюева в марте 2018 года.

Также мы писали, что еще в ноябре 2017 года Луценко заявил, что в деле Елены Лукаш нет доказательств.