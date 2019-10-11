Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан встретился с послами стран "Большой семерки". Об этом говорится на сайте президента страны.

Богдан поблагодарил глав дипломатических представительств за большую помощь Украине и добавил, что украинская сторона считает поддержку стран "Большой семерки" и ЕвроСоюза, ключевой для дальнейшей реализации реформ.

Собеседники обсудили актуальную ситуацию с безопасностью на Донбассе и разведение сил в Золотом и Петровском. Андрей Богдан сообщил посоам об ожиданиях украинской стороны от встречи в нормандской формате.

Особое внимание участники встречи уделили новым законодательным инициативам, призванным способствовать трансформации Украины в современное и высокоразвитое государство.

Фото: president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский сказал, что не будет увольнять Богдана, несмотря на его скандалы.

Также мы рассказывали, что выборов на Донбассе возможно придется ждать десятки лет.