Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила свой вариант законопроекта об открытом рынке земли. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает "112 Украина".

В законопроекте "Оппоплатформы" предлагается постепенная реформа, которая учтет интересы фермеров и селян. В частности, о распаевке земли в пользу малоимущих граждан.

Во время посещения молочной фермы в с. Добрая Черкасской области с рабочим визитом Бойко сказал, что к обсуждению проекта необходимо привлечь жителей села. "А пока селян и аграриев не приобщат к обсуждению земельной реформы, мораторий на продажу земли должен быть продлен", - сказал депутат.

Он также обозначил основную задачу партии - не пустить на рынок финансовых спекулянтов, "которые скупят землю, а потом начнут использовать не по назначению, перепродавать, и люди останутся без работы". Бойко пообещал поддерживать фермеров и защищать их права.

По мнению политика, государство должно не только привлекать селян к разработке важного законопроекта, но и увеличивать их финансовую поддержку.

"Господдержка должна быть, она сегодня в 300 раз меньше, чем поддержка фермеров, работающих в ЕС. Конкурировать с кредитами по 20% и отсутствием господдержки нашим очень трудно. Но примеры, которые мы сейчас видим, поражают и вселяют надежду. И надо просто людям помочь", - резюмировал Бойко.

Как писала "Страна", в ВР зарегистрировали уже 10-й законопроект о рынке земли. В нем предлагается запретить продавать ее иностранцам до 2024 года.

Мы также приводили комментарий премьера Алексея Гончарука по поводу запрета на продажу земли иностранцам.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!