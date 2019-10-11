Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что его политсила подготовила свой вариант законопроекта об открытом рынке земли. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает "112 Украина".

В законопроекте "Оппоплатформы" предлагается постепенная реформа, которая учтет интересы фермеров и селян. В частности, о распаевке земли в пользу малоимущих граждан.

Во время посещения молочной фермы в с. Добрая Черкасской области с рабочим визитом Бойко сказал, что к обсуждению проекта необходимо привлечь жителей села. "А пока селян и аграриев не приобщат к обсуждению земельной реформы, мораторий на продажу земли должен быть продлен", - сказал депутат.

Он также обозначил основную задачу партии - не пустить на рынок финансовых спекулянтов, "которые скупят землю, а потом начнут использовать не по назначению, перепродавать, и люди останутся без работы". Бойко пообещал поддерживать фермеров и защищать их права.

По мнению политика, государство должно не только привлекать селян к разработке важного законопроекта, но и увеличивать их финансовую поддержку.

"Господдержка должна быть, она сегодня в 300 раз меньше, чем поддержка фермеров, работающих в ЕС. Конкурировать с кредитами по 20% и отсутствием господдержки нашим очень трудно. Но примеры, которые мы сейчас видим, поражают и вселяют надежду. И надо просто людям помочь", - резюмировал Бойко.

Как писала "Страна", в ВР зарегистрировали уже 10-й законопроект о рынке земли. В нем предлагается запретить продавать ее иностранцам до 2024 года.

Мы также приводили комментарий премьера Алексея Гончарука по поводу запрета на продажу земли иностранцам.