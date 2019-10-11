В пятницу, 11 октября в Днепровской областной клинической больнице им. Мечникова умер прапорщик Вячеслав Кубрак - командир инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Об этом сообщает Facebook-страница 36 бригады.

Кубрак получил ранения 8 октября во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции объединенных сил. Врачи боролись за его жизнь в течение трех дней.

Среди военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты он был известным человеком - участвовал в миротворческой миссии в Косово, выходил из Крыма, боевое крещение принял в сентябре 2014-го под Мариуполем.

Скриншот: Facebook/36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Ранее "Страна" сообщала, что замкомандующего ООС рассказал, что происходит с отводом сил на Донбассе.

Также мы рассказывали, что в "Слуге народа" призвали отменить льготы атошникам, в ответ военные запустили флешмоб "Извините, что мы не сдохли".