В воскресенье, 14 октября, в Киеве пройдет марш за справедливый суд для нацгвардейца Виталия Маркива, которого в Италии обвинили в содействии умышленному убийству фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. Об этом свидетельствует информация на странице мероприятия в Facebook.

"14 октября в 11:00 приходи на Михайловскую площадь на марш за нашего защитника! Наше требование - справедливый суд для Виталия Маркива, незаконно заключенного в Италии уже третий год", - сказано в сообщении.

В День защитника Украины участники акции хотят спросить у Министерства иностранных дел Украины о состоянии "дела Маркива" и потребовать активизировать процесс его освобождения. Колонн пройдет до посольства Италии в Киеве. Организаторы уточняют, что мероприятие не является политическим, поэтому с собой стоит приносить только национальную символику.

Скриншот: Facebook/ Марш захисника України Віталія Марківа

Напомним, 12 июля итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы нацгвардейца Маркива, признав его виновным в содействии умышленному убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году. Суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы, хотя обвинение просило о 17 годах заключения. В тот же день министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что это решение суда будет обжаловано.

Отметим, что Нацкорпус проведет 14 октября в Киеве марш против подписания "формулы Штайнмайера".