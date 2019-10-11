В ответ на заявление Владимира Зеленского во время пресс-марафона о расположении на границе с Россией миротворцев пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремлю ничего об этом не известно. Об этом сообщает ТАСС.

Идею Зеленского Песков прокомментировал, находясь в Ашхабаде на саммите глав государств-членов СНГ.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - коротко сказал пресс-секретарь Путина.

Официальный представитель Кремля также добавил, что изменение последовательности выполнения минских соглашений пока не обсуждалось, хотя на том же пресс-марафоне президент Украины и заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года. По словам Зеленского, его не устраивает последовательность указанных в них шагов.

"Об этом пока никто речи не ведет", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать изменение порядка выполнения Минска-2.

"Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий. Тогда это будет совсем другая модальность. И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик (т.н. ДНР и ЛНР - Ред.)", - пояснил пресс-секретарь.

Сегодня на встрече в Ашхабаде шеф Пескова Владимир Путин назвал причину срыва разведения сил на Донбассе: политическое безволие Зеленского, идущего на поводу у националистов.

"Страна" сообщала о предложении президента Белоруссии Александра Лукашенко провести встречу Путина и Зеленского в рамках саммита СНГ.