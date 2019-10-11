Парламентский комитет по аграрной политике в пятницу внес изменения в законопроект правительства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которые запрещают продавать землю иностранцам до 2024 года. Некоторые детали законопроекта сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Парламентский комитет по аграрной политике на основе правительственного законопроекта создал интегрированный проект закона. Из главного: компании, конечным бенефициаром которых являются иностранцы, не смогут купить украинскую землю. Это не касается тех иностранных граждан, которые уже более 3-х лет работают на украинские земли и платят налоги в украинский бюджет", - написал премьер.

Скриншот: Facebook/Олексій Гончару

Также о законопроекте рассказал автор документа, глава аграрного комитета ВР Николай Сольский. По его словам, в Украине более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам". Лишать их права на покупку земли, по мнению авторов законопроекта, несправедливо.

"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – заявил Сольский.

Как он отметил, до 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства.

Кроме того, был существенно снижен антимонопольный лимит. "На уровне области процент концентрации уменьшен с 15% до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – рассказал Сольский.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам аграрной и земельной политики зарегистрировал в Верховной Раде десятый альтернативный законопроект об открытии рынка земли.

Также "Страна" подробно описала почему у Зеленского решили повременить с продажей земли и как перепишут закон.