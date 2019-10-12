12 октября состоится бой Усик - Уизерспун. Это первый для украинского боксера бой в супертяжелом весе. Один раз он откладывался, во второй - едва ли не в последний момент поменялся соперник, но бой все-таки состоится. "Страна" будет вести онлайн Усик - Уизерспун.

Рассказываем, где и во сколько его можно будет смотреть в прямом эфире, а также, что известно накануне.

Где и во сколько смотреть бой Усика

Поединок не будет титульным, поэтому на кону нет чемпионских поясов. Бой вызвал большой интерес и за месяц до него уже были раскуплены все билеты. Он состоится в Чикаго, поэтому из-за разницы во времени украинцы смогут его посмотреть уже 13 октября.

Начало боя примерно в 5 утра - для самых мотивированных любителей бокса. Его покажет телеканал "Интер".

Ситуация с заменой соперника

Изначально первым соперником в хевивейте должен был стать Карлос Такам, но бой отложили из-за травмы плеча у Усика. У Такама же поменялся промоутер и позже бой вообще решили отменить.

Потом на ринг против Александра Усика должен был выйти нидерландский спортсмен Тайрон Спонг. Но 8 октября стало известно, что одна из его антидопинговых проб не прошла контроль. Там обнаружили подозрительный препарат, который назначают женщинам для стимуляции беременности. Эксперты отправили пробы на расследование специальной атлетической комиссии, а Спонга отстранили, ведь скорее всего вещество использовали, чтобы скрыть следы других запрещенных субстанций.

В первый день после того, как сорвался соперник, ходили слухи, что новым может стать россиянин Александр Устинов, но позже команда Усика сказала, что это будет не он. В итоге замену нашли. Им стал американец Чазз Уизерспун.

Чазз Уизерспун. Что о нем известно

Американский боксер не такой опытный и именитый, как украинец, но выходил на ринг против таких известных тяжеловесов, как Тони Томпсон, Крис Арреола.

Боксеру 38 лет. У него хорошая статистика боев: 38 побед и 3 поражения. На взвешивании оказалось, что он на 12 кило тяжелее Усика: 109,8 кг против 97,5 кг.

Фото: boxingvoice.com

Боксом он увлекся довольно поздно - в колледже, но со школы занимался спортом - баскетболом и легкой атлетикой.

Как Усик готовится к бою

Александ Усик прибыл в Чикаго 7 октября. За это время он дал открытую тренировку.

Усик в Чикаго. Фото: Инстаграм

Провел дуэль взглядов, которую оба боксера с честью выдержали, и контрольное взвешивание.

Сам Усик рассказывал, что перед боем старается не читать новости и не забивать себе голову лишним. Вместо этого он общается с близкими людьми.