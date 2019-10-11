Станислава Шевчука восстановили в должности судьи и председателя Конституционного суда и теперь он требует, чтобы это решение выполнили немедленно. Об этом судья сказал в комментарии "Укринформу".

"Оно (решение суда - Ред.) в этой категории дел подлежит немедленному исполнению. Конституционный суд должен выполнить немедленно восстановление меня в должности как председателя, так и судьи, потому что с должности главы меня не увольняли. Меня увольняли с должности судьи по надуманным основаниям".

На вопрос, будет ли просить он выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул, Шевчук ответил: "Я в своем иске в суд не ставил так вопрос".

Ранее "Страна" сообщала, что 7 октября, Окружной административный суд Киева отказал Конституционному суду в приостановлении дела по восстановлению Станислава Шевчука в должности главы КСУ и в пятницу, 11 октября, Шевчука восстановили в должности.