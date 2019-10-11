В пятницу, 11 октября, Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена и основателя девелоперской компании MosCityGroup (MCG) Павла Фукса, который обвиняется в мошенничестве, пишет Интерфакс.

"Суд находит ходатайство следствия подлежащим удовлетворению. Суд постановил избрать в отношении Фукса меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, которая будет исчисляться с момента его выдачи в Россию, либо задержания на территории РФ", - огласил решение судья.

Сообщается, что Фуксу предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в декабре прошлого года изначально в отношении неустановленных лиц из входившего в MosCityGroup ООО "Олтэр", привлекавших средства дольщиков на строительство элитного жилого комплекса Sky House, писал "Коммерсантъ". Представитель Москомстройинвеста тогда говорил, что из 14 млрд рублей, привлеченных на строительство Sky House, удалось вывести 7 млрд рублей

Sky House на Мытной улице в центре Москвы до сих пор не достроен. По информации "Коммерсанта", его сооружение должно завершиться в третьем квартале 2021 года.

У Фукса, основные деловые интересы которого сейчас находятся в Украине, был крупный бизнес в России, он входил в правление Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Кроме MosCityGroup, портфель проектов которой в 2008 году достигал 7 млн кв. м, ему принадлежало 10% акций в обанкротившемся банке "Пушкино", доли еще в нескольких бизнесах. Он входил в совет директоров Совкомбанка вместе со своим братом Романом, владевшим 25-процентной долей в сети ресторанов быстрого питания "Теремок".

Роман Фукс, ИНН которого, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совпадает с ИНН бывшего совладельца "Теремка", в 2010-2013 гг. был контролирующим бенефициаром ООО "Олтэр".

Как отмечает издание, в течение последний лет уроженец Харькова Фукс проживает на территории Украины. В сентябре этого года он вместе с Коломойским публично посещал форум "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходил в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, как Коломойский и Фукс меняют руководство "Центрэнерго" и что будет с другими госпредприятиями.