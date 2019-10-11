3 октября Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило директиву летной годности (AD), согласно которой многие самолеты Boeing NG должны пройти проверку из-за выявленных проблем с деталями. Некоторые украинские авиакомпании эксплуатируют такие самолеты. Об этом пишет "НВ Бизнес".

Так, в США уже провели срочную проверку 810 самолетов, 38 из которых сняли с эксплуатации и отправили на ремонт. Выявленные проблемы - это трещины в детали, которая крепит крылья к фюзеляжу. Согласно тексту Директивы, речь идет о самолетах моделей 737-600, -700, -700C, -800, -900 и -900ER с определенными эксплуатационными характеристиками.

Сообщается, что среди всех украинских авиакомпаний только три эксплуатируют самолеты Boeing Next Generation (NG): Международные авиалинии Украины (МАУ), SkyUp Airlines и Azur Air Ukraine.

Компания SkyUp, у которой все 9 самолетов относятся к этому семейству, уже приступила к выполнению директивы. Срочная инспекция была выполнена в отношении двух самолетов, трещины не обнаружены. Еще два лайнера подлежат проверке в течение следующего года, а один - в течение следующих 2-х лет.

В МАУ сообщили, что ее воздушный парк включает 28 судов поколения NG: 24 ед. - Boeing 737-800 и 4 ед. Boeing 737-900. Из них срочной проверке подлежит 12 самолетов. На сегодня было проинспектировано 7 лайнеров. Остальные воздушные суда МАУ будут проходить инспекции по мере достижения необходимого налета.

Авиакомпания Azur Air Ukraine указано, что компания эксплуатирует 3 самолета Boeing 737-800. Все они в данный момент еще не выполнили необходимое для проверки количество циклов взлетов и посадки. Поэтому инспекции не проводятся.

Напомним, полеты скандального Boeing 737 MAX восстановят не ранее, чем в 2020 году.

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