Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить наступление на свободу слова. Социальный ролик в защиту опальных СМИ и неугодных власти журналистов появился на YouTube-канале "112 Украина".

Видеообращение начинается с рассказа о тех надеждах, которые вся страна и в том числе журналисты связывали со сменой власти.

"Мы выбрали нового президента с надеждой на перемены в стране. На преодоление коррупции. На защиту основных демократических свобод. Владимир Зеленский пообещал завершить старую эпоху и начать новую. Без нападений на журналистов, без давления на каналы, без угроз для свободы слова", - говорится в ролике.

Однако время показало, что при Зеленском продолжается начатое Порошенко давление на прессу.

"Во времена президентства Зеленского был обстрелян из гранатомета телеканал "112 Украина". Подконтрольный президенту Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания остановил цифровое вещание канала "112 Украина". Идет процесс закрытия канала NewsOne. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель препятствует работе журналистов. Глава Офиса президента Андрей Богдан вызывает на ковер судей, которые рассматривают дела телеканалов. Власть закрывает глаза на нападения на журналистов со стороны радикальных организаций. СБУ вызывает на допрос владельца каналов под надуманным предлогом. Депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" с нарушением регламента создают временную следственную комиссию для политической расправы с неудобными каналами", - перечисляются "заслуги" новой власти в обращении.

Видео: YouTube/ 112 Украина

При этом авторы ролика отмечают, что давление оказывается далеко не на все украинские СМИ. Например, Александр Ткаченко, который еще вчера руководил близким президенту каналом, сегодня планирует возглавить Киевскую администрацию и готовится полностью забрать у государства "Одесскую киностудию", в которой его компании уже принадлежит 49%.

"Господин президент, когда остановится ущемление свободы слова? Когда закончится деление СМИ на своих и чужих? Когда СМИ в Украине смогут работать свободно? Или нам нужен новый президент?" - такими вопросами завершается ролик.

Примечательно, что в видео использованы кадры нападения на корреспондента "Страны" Влада Бовтрука и суда над главным редактором нашего сайта Игорем Гужвой.

Ранее мы анализировали, как будет развиваться ситуация после лишения лицензий на вещание 112 канала.

Также мы писали, что на вчерашнем пресс-марафоне Зеленский сделал вид, будто ничего не знает об угрозе закрытия телеканалов 112 и NewsOne.