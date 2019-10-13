Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Шерлока и Доктора Стренжда, присоединился к акции протеста климатических активистов в Лондоне. Об этом сообщает Mail Online.

43-летнего актера заметили в толпе демонстрантов, которые готовились провести ночь возле Трафальгарской площади.

Активисты заявили, что провел с ними "добрых пару часов". Кроме Камбербэтча, экоактивистов поддержали модель Дейзи Лоу, комик Руби Вакс и актеры Джульет Стивенсон и Марк Райленс. Группа активистов планирует на три дня занять лондонский аэропорт, так как полеты, по их утверждениям, пагубно влияют на климат, а британское правительство постоянно поддерживает расширения аэропортов. К протесту готовы присоединиться сотни жителей столицы Великобритании.

Фото: Mail Online

Ранее "Страна" сообщала, что в аэропорту Лондона экоактивист-паралимпиец забрался на крышу самолета на Амстердам.

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