В пятницу, 11 октября, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Принятие этого закона, согласно информации в пояснительной записке, должно улучшить инвестиционный климат Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия национального законодательства лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №1059 20 сентября, 27 сентября его подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Напомним, Гончарук объявил о планах привлечь в Украину $50 миллиардов инвестиций.

Также мы писали, что Госстат подсчитал, насколько в Украине обвалился темп прироста иностранных инвестиций. В первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций составил 45,5 миллиона долларов, в то время как в первом квартале 2018 года - более 1,1 миллиарда долларов.