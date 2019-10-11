В Харькове 10 октября полиция обнаружила прикованным наручниками к столбу бывшего сотрудника Государственной фискальной службы. Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Вчера в 07:25 в Холодногорский райотдел полиции поступила информация о мужчине, прикованном под мостом окружной дороги на улице Залютинской. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские освободили мужчину.

В ходе расследования было установлено, что 42-летний освобожденный - бывший сотрудник Главного управления внутренней безопасности ГФС в Киеве. С 2017 года он находился в розыске как подозреваемый по ст. 296 (хулиганство) и ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины.

Мужчина рассказал, что 2 октября его похитили трое неизвестных неподалеку от Центрального рынка Харькова. Похитители затолкали жертву в микроавтобус и привезли в частный дом, где держали некоторое время.

Затем мужчину неоднократно били и перевозили. А в ночь на 10 октября доставили к окружной дороге, где приковали к столбу, после чего скрылись.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Мелитополе должник приковал к себе наручниками и угрожал сжечь сотрудницу Национальной лотереи.

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