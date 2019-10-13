Завтра, 14 октября, православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы, который в народе считают девичьим днем. В этот день незамужние девушки собирались на посиделки, к ним присылали сватов, после чего начиналась пора свадеб. Нередко свадьбу назначали непосредственно в этот день. Верили, что Покров - залог долгого и счастливого брака.

Народные приметы для девушек

Покров в старину называли главным торжеством осени. Его название связывали с женским головным убором - платком - или фатой. По преданию Богородица укрыла покрывалом молящихся о спасении Константинополя, когда его осадили враги. Она считается покровительницей женщин, кроме того, после сбора урожая, когда запасов еще много, а работы стало меньше, крестьяне часто играли свадьбы.

Незамужние девушки на Покров рано утром приходили в церковь, ставили свечу у иконы Богородицы и просили послать им любовь и достойного супруга. Считалось, что первая просящая первой и выйдет замуж. Также девушки в церквях ставили свечу за здравие своему бывшему возлюбленному, с которым не сложились отношения, чтобы отпустить старые обиды. А если возлюбленный уже есть - можно поставить одну свечу на двоих и пожелать здравия и взаимной любви.

Девушки без пары в этот день приговаривали "Покров-Богородица, покрой сырую землю и меня, молодую" или "Покровушка, покрой мою головушку" - поскольку замужние женщины ходили в платках. Чтобы поскорее найти себе пару - до праздника вышивали рушник и обвязывали им икону Пресвятой Богородицы.

Хорошим знаком считалось, поздравить 14 октября хотя бы одну влюбленную пару, которая живет счастливо. Можно подарить им сладости или цветы.

В народе существует много примет, связанных со сновидениями в ночь с 13 на 14 октября. Если во сне на Покрову увидеть белую птицу - это очень хорошая весть, что в этом году девушка обязательно выйдет замуж.

По погоде тоже угадывали, какой будет пора свадеб: если был ветер и падал снег - это предвещало удачу для невест и счастье для молодых.

В домах в этот день впервые топили печь. В качестве дров использовали ветви яблони. Существовало поверье, что обогретое таким способом помещение будет хранить тепло всю зиму. Наши предки верили, что домовой на Покров ложится в спячку до мартовской оттепели.

14 октября все девушки собирались на вечерки, пели песни, готовили блины, кашу, лепили вареники, гадали на суженого. Праздник проводили весело. Часто в дом на своеобразные смотрины приходили парни, иногда на вечерки захаживали и сваты.

Открытки и картинки на Покров