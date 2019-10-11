Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных. О ходе расследования дела об истязании сообщил сайт Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, во время патрулирования железнодорожного вокзала в Одессе, полицейские незаконно задержали двух человек и против их воли доставили в опорный пункт полиции.

Причиной задержания было подозрение в краже золотой цепочки. В ее совершении правоохранители заставляли признаться задержанных, унижая одного из них, угрожая ему расправой и нанося многочисленные удары резиновой дубинкой.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

Досудебное расследование инцидента проводили прокуратура Одесской области и Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Дело истязателей в погонах квалифицировали по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки с целью побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, противоречащие их воле, в том числе получить от него признание, по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет.

В сентября "Страна" сообщала, что в ГБР открыли уголовное производство против сотрудников СБУ, которые 3 года назад вывезли в лесополосу мужчину и пытали его.

Мы также писали о расследовании ГБР фактов применения истязаний и злоупотреблений сотрудниками Бердянской исправительной колонии.