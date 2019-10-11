Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря США Джона Салливана новым послом в России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что Москва дала свое согласие на это назначение. При этом Белый дом пока отказывается от комментариев.

Отмечается, что в своем нынешнем качестве Салливан ведет несколько постоянных диалогов с Россией, в частности, о противодействии терроризму и вопросах стратегической безопасности. По информации источников, именно Салливан сыграл ключевую роль в высылке 60 российских дипломатов из США после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

В апреле 2018 года Салливан занимал пост исполняющего обязанности Государственного секретаря США после ухода с него Рекса Тиллерсона. Новый посол также был заместителем министра торговли с 2007 года по 2009 год, а с 2010 года по 2016 год - председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака. Имеет степень доктора права.

Джон Салливан. Фото: gdb.rferl.org

Напомним, что до этого сам Трамп заявлял, что заместитель госсекретаря США Салливан может стать новым послом США в России. Трамп говорил журналистам в Белом доме, что Салливан "очень уважаемая" персона, и что "он мог бы быть очень хорошим" преемником бывшего посла в России Джона Хантсмана.

До этого Салливан официально был и.о. госсекретаря США, пока не утвердили Помпео.