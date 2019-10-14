Дзержинский городской суд Донецкой области присудил 12 лет лишения свободы жителю Торецка, который жестоко убил 21-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Суд установил, что 21 февраля 2018 года, около 02:00, 26-летний слесарь одного из медицинских учреждений решил купить сигареты. Нетрезвый мужчина отправился в круглосуточный магазин, расположенный неподалеку от места работы. Там он завел разговор с продавщицей на тему политики. Услышав, что собеседница не поддерживает его политических взглядов, он набросился на нее и принялся душить.

Вскоре жертва потеряла сознание. После этого слесарь нанес ей несколько ударов ногами по голове и туловищу, а затем больше десятка ударов по лицу ножницами, которые в порыве гнева схватил с прилавка.

Молодая женщина умерла. Причиной ее смерти стала механическая асфиксия из-за закупорки дыхательных путей ее же кровью.

У убитой остался 5-летний ребенок, которого женщина воспитывала одна.



Свою вину обвиняемый не признал и пытался запутать следствие. Но суд вынес обвинительный приговор, назначив слесарю 12 лет лишения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Ранее "Страна" писала о похожем случае в Киеве, когда охранник частной фирмы зарезал коллегу после спора о политике.

В Украине нередко убивают и на почве бытовых конфликтов. Так, в Хмельницком отец забил сына стулом после ссоры.



