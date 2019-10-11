Количество украинцев, которые считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, за сентябрь уменьшилось на 10%. Об этом свидетельствуют данные исследования Центра Разумкова.

По данным опроса, проведенного в начале октября, 45% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре 2019 года так считали 57%), 29% украинцев думают, что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре таких было 17%).

Отметим, что как раз в конце августа-начале сентября Зеленский сформировал свою вертикаль власти. Поэтому, можно предположить, что падение количество людей, настроенных оптимистично связано с тем, что новое правительство, которое начало действовать, не опрадывает их надежд.

Фото: razumkov.org.ua

При этом, 34% респондентов придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре таких было 41%), а 43,5% граждан считают, что Украина способна преодолеть их в более отдаленной перспективе (в сентябре так думало 40%).

10% опрошенных не верят, что страна способна их преодолеть (в сентябре так считали 6%).

Фото: razumkov.org.ua

Исследование проведено с 4 по 9 октября 2019 года. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что рейтинг доверия к Зеленскому за месяц вырос в 1,5 раза.

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