Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании близлежащей АЗС, стадиона и здания администрации. Также взрывчатку ищут на автостанции. Об этом сообщают на странице полиции области в Facebook.

В полицию поступила информация, что расположенная вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" заминирована недействующая автозаправная станция, стадион, автостанция и здание администрации. Работа контрольного пункта была приостановлена, люди эвакуированы.

Для проверки сообщения на место предполагаемого заминирования немедленно прибыли специалисты взрывотехники и кинологи Главного управления Национальной полиции в Луганской области и спасатели ГосЧС.

Сотрудники Станично-Луганского отдела полиции и бойцы батальона "Луганск-1" эвакуировали рабочих и посетителей и взяли под охрану периметр вокруг указанных в сообщении объектов. Для координации действий всех служб на место происшествия прибыло руководство ГУНП и Станично-Луганского отдела полиции.

Скриншот: Facebook/Поліція Луганської області

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Полиция сообщила, что работа всех "заминированных" объектов восстановлена после трехчасового перерыва.

"Анонимное сообщение о минировании объектов инфраструктуры в Станице Луганской не подтвердилось. Эксперты-взрывотехники вместе со специалистами-кинологами обследовали все указанные в сообщении объекты, подозрительные или опасные предметы, которые могли бы повлечь за собой негативные последствия, не обнаружены. Работа всех объектов восстановлена, КПВВ "Станица Луганская" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Поліція Луганської області

Ранее "Страна" сообщала, что киевский лжеминер сорвал более 100 заседаний суда, чтобы оттянуть себе наказание.

Также мы рассказывали, что в Харькове из-за сообщений о минировании пришлось эвакуировать больше двух тысяч человек.