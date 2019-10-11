Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести встречу российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в рамках саммита СНГ. Как сообщает сайт белорусского президента, это заявление было сделано на встрече глав государств стран Содружества, которое состоялось в Туркмении.

"Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит", - сказал белорусский президент.

Он с сожалением отметил, что подобная встреча стала невозможной из-за решения бывшего президента Украины Петра Порошенко выйти из состава СНГ. Лукашенко рассказал, что призывал украинского лидера не покидать содружество, так как это принесет Украине "негативные последствия".

Напомним, что после того, как Зеленский побил рекорд Лукашенко, Бацька пригласил Зе приехать в Беларусь в любое время.

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