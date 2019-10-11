40% граждан Украины считают, что на востоке идет война с Россией, и больше половины не поддерживают предоставление особого статуса Донбассу. Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года.

Оценивая ситуацию в Донбассе, 40% респондентов считают, что на востоке страны идет война между Украиной и Россией. Еще 20% - что там происходит сепаратистский мятеж, поддержанный Россией. 15% разделяют мнение, что на востоке Украины идет гражданская война. 7% - война между Россией и США. И 7% - борьба за независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Большинство опрошенных (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции особого статуса ОРДЛО. Поддерживают эту инициативу 26% человек. Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% опрошенных, поддерживают - 17%.

56% украинцев хотели бы их возвращения в состав Украины Донецкой и Луганской областей на тех же условиях, что были раньше. 13,5% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева. 10% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины. 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами. Еще столько же - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают только 23,5% граждан (против - 52%). Только 12% поддержали бы отделение территорий "ДНР" и "ЛНР" от Украины (не поддерживают - 73%). И лишь 10% поддержали бы признание Крыма российским в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

При этом идею начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством ОРДЛО поддерживают 41,5% опрошенных, не поддерживают - 39% .

47% респондентов против налаживания торгово-экономических и финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР", поддерживают такие контакты 36%. 44% не поддерживают прекращение финансирования ОРДЛО (выплату пенсий, зарплат и т.д.), поддерживают - 33%.

Ради достижения мира на Донбассе украинцы выступают против таких компромиссов, как: амнистия всем принимавшим участие в боевых действиях (не поддерживают 59%, поддерживают - 18%); отказ от евроинтеграции, (не поддерживают 59%, поддерживают - 19%); предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 56%, поддерживают - 29,5%); отказ от перспективы членства в НАТО (не поддерживают 54%, поддерживают - 25%).

Во время исследования было опрошено 2015 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Данные опроса Центра Разумкова интересно сопоставить с исследованием "Рейтинга", который "Страна" публиковала в начале октября.

Также мы приводили опрос по поводу продажи земли.