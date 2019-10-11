Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Об этом 11 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Сопор - патологическое состояние, которое еще называют субкомой. Сильное угнетение сознания, характеризующееся вялостью. Больной не реагирует, не отвечает на вопросы, сохраняется лишь деятельность на уровне рефлексов.

По данным Mash, из-за этого Анастасия Заворотнюк большую часть времени спит. Также она не может самостоятельно передвигаться. На процедуры ее возят на каталках.

"Реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому" - сообщает ресурс.

Потом ее выписали из одной московской больницы и перевели в другую - в центр восстановления для тяжелобольных. Позже выяснилось, что государство перестало оплачивать ее лечение в частной клинике.