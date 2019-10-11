Праздничные мероприятия в честь Нового года-2020 и Рождества в Киеве будут проходить на Софийской и Контрактовых площадях. Об этом свидетельствует распоряжение КГГА №1769 от 3 октября, размещенное на ее сайте.

С 14 декабря до 12 января мероприятия будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде, с 14 декабря до 19 января - на Контрактовой площади и улице Петра Сагайдачного. Организацией будет заниматься компания "Глобал-Декор" (Global decor).

Уточняется, что с 25 ноября до 26 января в районе праздничных локаций будет ограничено движение транспорта. Время рассчитано с учетом монтажа и демонтажа конструкций. Кроме того, уже известно, что в новогоднюю ночь в столице будет работать фуникулер.

На территории проведения праздничных мероприятий будут дежурить бригады скорой помощи и пожарно-спасательная техника. Организатор должен соблюдать решение Киевсовета от 2014 года о запрете проведения мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий.

Global decor с 2014 года занимается производством дизайнерских рождественских украшений, садового декора, гидроконтейнеров для растений, фигур из стеклопластика. Ее владелец - Станислав Добруцкий.

Напомним, в 2019 году в Киеве также были две большие локации для празднований Рождества и Нового года: Софийская и Контрактовая площади. Организовывала праздник компания Folk Ukraine в Facebook.

Также мы писали, что в конце августа в Киеве после ремонта открыли фуникулер.